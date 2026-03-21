Разведка РФ планировала инсценировать покушение на Орбана перед выборами, - WP

13:38 21.03.2026 Сб
2 мин
Покушение на Орбана должно было изменить ход выборов в Венгрии
aimg Елена Чупровская
Разведка РФ планировала инсценировать покушение на Орбана перед выборами, - WP Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Российская внешняя разведка разработала план инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Читайте также: Мерц намекнул на неприятности для Орбана из-за блокировки денег для Украины

Детали планирования покушения

В прошлом месяце подразделение Службы внешней разведки РФ обеспокоилось резким падением рейтинга Орбана. По данным издания, во внутреннем отчете оперативники изложили стратегию, которая должна "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании".

Суть замысла - организовать показательное "нападение" на венгерского премьера.

"Такой инцидент сместит восприятие кампании с рациональной сферы социально-экономических вопросов на эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность и стабильность и защита политической системы", - говорится в документе.

Никаких реальных нападений на Орбана не было. Представитель премьера Золтан Ковач на запрос журналистов не отреагировал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал сообщение "дезинформацией".

Что происходит в Венгрии перед выборами

В последние недели команда Орбана и партия "Фидес" активно переводят внимание избирателей с экономических проблем на внешние угрозы. В частности, прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" - Будапешт обвиняет в этом Украину.

Также Орбан сообщал о якобы угрозах со стороны Киева в свой адрес.

Между тем в венгерской столице уже обсуждают другой сценарий: что сделает Орбан, если проиграет. Бывший депутат от "Фидес" Жужанна Селени считает, что премьер способен пойти на крайние шаги.

Если оппозиция получит лишь простое большинство, Орбан будет иметь много инструментов, чтобы сделать работу нового правительства возможной.

По ее словам, он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение.

Больше по теме:
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО