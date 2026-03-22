Орбан порівняв "тиск" Зеленського та Брюсселя з часами комунізму

Прем'єр Угорщині опублікував відео з дописом, в якому наголосив, що Будапешт "не поступиться під тиском України та Брюсселя".

"Ми повалили комунізм. Ми боролися за свою свободу. Ми побудували християнську, сімейну та патріотичну державу. А тепер Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.) та брюссельці думають, що ми відступимо? Не смішіть мене", - наголосив Орбан.

Відносини Угорщини та України

Нагадаємо, Орбан будує свою передвиборчу кампанію на спробах створити з України ворога. Попри небезпеку, яку несуть для нього такі дії, проросійський угорський прем'єр планомірно загострює відносини з Києвом.

В Угорщині розгорнулася антиукраїнська та антиєвропейська пропаганда. Відомо, що Орбану допомагає Кремль. Зокрема розвідка Кремля пропонувала інсценувати замах на Орбана.

Зазначимо, МЗС України різко відреагувало на низку антиукраїнських кроків Угорщини. Орбана попередили про небезпеку, яку несуть його дії.

Орбан та кредит для України

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати надання Україні кредиту від ЄС. Нещодавно Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки Україна не відновить постачання російської нафти.