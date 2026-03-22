Лидеры ЕС попали в ловушку Орбана и повысили его шансы на выборах, - Politico

Лидеры стран ЕС раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктор Орбан во время саммита в Брюсселе, однако это может неожиданно сыграть ему на пользу перед выборами в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, часть европейских политиков и экспертов считает, что жесткая критика со стороны ЕС могла усилить позиции Орбана внутри страны.

Она позволяет ему позиционировать себя как единственного политика, способного "защищать венгерские интересы" - тезис, который он активно использует в своих кампаниях.

Критика ЕС может сыграть на руку Орбану

Французский депутат Европарламента Хлоя Ридель считает, что Брюсселю стоило избегать открытого конфликта с Будапештом накануне выборов.

По ее мнению, Орбан не демонстрирует сильных результатов в соцопросах и пытается мобилизовать электорат. Поэтому публичная конфронтация со стороны ЕС лишь помогает ему активизировать сторонников и убедить тех, кто колеблется.

"Орбан не очень хорошо справляется с опросами общественного мнения. И, очевидно, он делает все возможное, чтобы бороться до конца, и им следовало избежать конфронтации по украинскому кредиту, отсрочить столкновение и не позволить ему получить то, чего он явно хотел", - сказала она.

Предвыборная тактика Орбана

После саммита в Брюсселе Виктор Орбан не выглядел растерянным или расстроенным. Наоборот, покидая встречу, он демонстрировал уверенность и даже улыбался журналистам.

Комментируя результаты саммита, Орбан заявил, что лидеры ЕС не смогли серьезно повлиять на ситуацию: "высказать несколько угроз, а потом понять, что это не сработает".

Он также отметил, что "не было ни одного аргумента с их стороны, против которого у нас не было бы убедительных аргументов".

Эксперты считают, что такое поведение полностью вписывается в его предвыборную стратегию.

По словам бывшего канадского политика Майкл Игнатьев, Орбан годами строит кампании на противостоянии с Брюсселем.

"Всегда есть риск попасть в ловушку с Орбаном. Он борется за свою политическую жизнь", - сказал Игнатьев.

Как отмечает издание, четыре предыдущие избирательные кампании Орбана были построены вокруг идеи о том, что Венгрия столкнулась с темной и опасной внешней угрозой, изображая себя человеком судьбы - единственным, кто способен защитить страну, находящуюся в осаде, окруженную коварными врагами.

Этими врагами были различные безликие финансовые магнаты, международные национальные институты, транснациональные левые элиты и, конечно же, Европейский Союз.

Соперники и "пиррова победа"

Главным оппонентом Орбана на выборах является Петер Мадьяр, которого венгерский премьер пытается представить как ставленника ЕС и даже Украины.

Несмотря на то, что эти утверждения не соответствуют действительности, такая риторика может сработать, особенно в регионах с сильным влиянием провластных медиа.

В то же время эксперты предостерегают, что даже в случае победы Орбана ситуация для Венгрии может осложниться.

Директор Института политического капитала Петер Креко считает, что такая победа может стать "пирровой", ведь ЕС в ответ может занять более жесткую позицию в отношении Будапешта.