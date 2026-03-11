Кремль ведет тайную миссию в Венгрии: FT узнало, как Путин спасает рейтинг Орбана
Россия тайно запустила дезинформационную кампанию в Венгрии - чтобы перед выборами 12 апреля укрепить позиции премьера Виктора Орбана и подорвать его главного соперника Петера Мадьяра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Кто стоит за кампанией
Администрация Путина одобрила предложение Агентства социального дизайна: заполнить венгерские социальные сети контентом, разработанным в России, но распространять через местных влиятельных лиц.
По данным FT, операцией, скорее всего, руководит Сергей Кириенко - влиятельный заместитель руководителя аппарата Путина. Ранее он уже возглавлял подобные кампании в других странах.
Фото: Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента России (росСМИ)
Что планирует Россия
Кампания имеет две цели: поднять рейтинг Орбана и уничтожить репутацию его соперника - Петера Мадьяра, лидера партии "Тиса", которая опережает "Фидес" в опросах.
Орбана изображают "сильным лидером с глобальными друзьями", а Мадьяра - "брюссельской марионеткой без внешней поддержки".
Также планируются "информационные атаки" против "Тисы" - с попыткой показать партию как разорванную "некомпетентностью, раздором и тайными целями".
Агентство осознает риск: прямая поддержка со стороны России может навредить Орбану. Поэтому прямых контактов с венгерским правительством нет.
"Вмешиваясь в избирательные нарративы, следует учитывать, что прямая поддержка со стороны России может иметь противоположный эффект", - говорится в самом предложении.
Контент будет выглядеть местным - адаптированные мемы, видео, инфографика и материалы под венгерскую аудиторию. С февраля агентство мониторит венгерские СМИ и аналитические центры и уже отобрало около 50 проорбановских и 30 оппозиционных аккаунтов для распространения материалов.
Информкампания направлена и против Украины
Резко активизировались в венгерских соцсетях и антиукраинские нарративы.
На прошлой неделе венгерские власти задержали граждан Украины с наличными и золотом. По данным издания, проорбановский таблоид Ripost.hu опубликовал материал с поддельными изображениями - и только одна публикация в Facebook собрала 130 000 реакций за несколько дней, преимущественно от иностранных пользователей. Для венгерского сегмента сети это нетипично.
Отдельно независимое издание VSquare сообщило, что в посольство России в Будапеште направили трех офицеров военной разведки ГРУ. Мадьяр призвал их выслать и заявил: "Русские, идите домой" - намекая на антикоммунистическое восстание 1956 года.
Орбан обостряет отношения с Украиной
Параллельно Орбан усилил давление на Киев. После того как Украина отказалась ремонтировать трубопровод для транспортировки российской нефти - поврежденный ударом самой же России, - венгерский премьер заблокировал заем ЕС для Украины на 90 миллиардов евро и пообещал ветировать любой план, выгодный Киеву.
На венгерских билбордах тем временем появились изображения, где деньги "смываются в золотой унитаз", а видеоролики с искусственным интеллектом показывают гибель венгерских солдат на фронте.
И россияне, и венгерское правительство отвергают любые обвинения и называют их фейками.
Напомним, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьера Виктора Орбана в том, что тот пригласил в Венгрию агентов российского ГРУ для вмешательства в парламентские выборы, запланированные на 12 апреля.
По словам Мадьяра, несколько недель назад спецслужащие уже прибыли в Будапешт -, так же как ранее действовали в Молдове. Он призвал выслать их из страны и созвать Комитет нацбезопасности.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что МИД Украины резко отреагировал на ряд антиукраинских шагов Венгрии: парламент Орбана проголосовал против поддержки евроинтеграции Украины и ее военного финансирования, а правительство фактически "узаконило" захват средств и золота украинского Ощадбанка. Киев назвал это предвыборным популизмом, который играет на руку Москве, и охарактеризовал Будапешт как "троянского коня в ЕС".