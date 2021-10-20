Призначення нового віце-спікера, візит глави Пентагону та два рекорди за час пандемії: новини за 19 жовтня

Верховна рада призначила нового віце-спікера парламенту, президент Володимир Зеленський зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном, в Україні зафіксовано рекорди за добовою смертностю та кількостю зроблених щеплень. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 19 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Рада призначила нового віце-спікера парламенту

Рада призначила нового віце-спікера парламенту. Ним став Олександр Корнієнко, його призначення підтримали 256 нардепів.

Корнієнко є головою політичної партії "Слуга Народу" та першим заступником голови депутатської фракції "Слуга народу".

Зеленський зустрівся з головою Пентагону: говорили про Донбас, НАТО й безпекову допомогу

У вівторок, 19 жовтня, відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Сторони порушили питання поглиблення взаємодії між країни у сфері безпеки та оборони, безпекової допомоги та ситуації на сході країни.

В ході брифінгу Остін заявив, що винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія. Він закликав РФ негайно зупинити війну на сході, а також засудив окупацію Кримського півострову.

Рада отримала заяву про відставку від глави Мінекології

До Апарату Верховної ради надійшла заява про відставку міністра. Мова про очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Минулої п'ятниці в РНБО заявили, що керівництво Мінекології не в достатньому обсязі виконує доручення президента, тому Кабмін має оцінити його ефективність.

В Україні зафіксовано два абсолютних рекорди за час пандемії

Станом на 19 жовтня зафіксовано два абсолютних рекорди за час пандемії COVID в Україні. Зокрема, за добовою смертністю та кількістю зроблених щеплень.

Добове число летальних випадків склало 538 осіб, в той же час Україна займає друге місце в Європі за кількістю смертей на 100 000 населення (за останні 14 днів). Водночас зафіксовано найбільшу кількість щеплень за добу - 193 069.

КСУ вирішив розглядати справу про звільнення Тупицького та Касмініна

Конституційний суд України вирішив розглядати справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посади судді КСУ. До суду з відповідною скаргою звернулася група з 49 народних депутатів.

"Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України (щодо Тупицького та Касмініна - ред.)", - повідомила представник Верховної ради в КСУ нардеп Ольга Совгиря.

Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

Народного депутата України Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга народу". Стала відома причина.

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала причину її виключення. "Людмила вже давно не голосує так як фракція, фактично веде себе як опозиційний депутат. Головна причина - голосування проти закону про олігархів", - повідомила Кравчук.

Поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

Судово-медична експертиза встановила причину смерті рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія. Напередодні тіло чоловіка виявили у його власній квартирі.

Згідно з даними правоохоронців, Андрій Павлов помер внаслідок токсичної дії спиртів через випадкове отруєння алкоголем.

У Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику

У Житомирі знесли фабрику" Легка хода", яка випускала шкарпетки та колготки. За чутками, на місці підприємства хочуть звести величезний супермаркет.

Фабрика була побудована ще в далекому 1935 році. А продали її в 2021 за величезні борги, незабаром будівлю знесли. В мережі з’явилися знімки того, що залишилося від фабрики.

"Реал" розгромив "Шахтар" в ЛЧ, помстившись за дві поразки в минулому році

Донецький "Шахтар" розгромно поступився мадридському "Реалу" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. "Вершкові" забили п'ять "сухих" м'ячі у ворота "гірників".

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Штормовий вітер і до 20 градусів тепла: після короткого потепління прийде мокрий сніг

Погода в Україні в найближчі кілька днів порадує несподіваним потеплінням. Однак високі градуси прийдуть разом зі штормовим вітром, а в декількох областях нічна температура буде падати нижче нуля. Синоптики розповіли, як довго протримається тепло і коли в країну увірветься чергове похолодання.