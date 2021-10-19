ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Рада призначила нового віце-спікера парламенту: хто отримав посаду

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 11:49
Рада призначила нового віце-спікера парламенту: хто отримав посаду Фото: Олександр Корнієнко став віце-спікером Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Рада призначила нового віце-спікера парламенту. Ним став Олександр Корнієнко, його призначення підтримали 256 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Народні депутати підтримали призначення Корнієнка на посаду віце-спікера Ради. За проголосували 256 нардепів.

Як проголосували фракції

"Слуга народу" - 222 за, 0 проти,

ОПЗЖ - 0 за, 2 проти,

"Європейська солідарність" - 0 за, 1 проти,

"Батьківщина" - 0 за, 1 проти,

"Голос" - 0 за, 0 проти.

"За майбутнє" - 13 за, 0 проти,

Група "Довіра" - 17 за, 0 проти.

Рада призначила нового віце-спікера парламенту: хто отримав посаду

Хто такий Корнієнко

Народився 12 травня 1984 року в Києві. Здобув освіту в Національному технічному університеті України "КПІ", навчався у Вісбаденській академії психотерапії(Німеччині). Бізнес-тренер, консультант із розвитку, громадський діяч.

Голова політичної партії "Слуга Народу". Перший заступник голови депутатської фракції "Слуга народу".

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Корнієнко
NEWS
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні