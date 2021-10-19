Рада призначила нового віце-спікера парламенту: хто отримав посаду
Рада призначила нового віце-спікера парламенту. Ним став Олександр Корнієнко, його призначення підтримали 256 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Народні депутати підтримали призначення Корнієнка на посаду віце-спікера Ради. За проголосували 256 нардепів.
Як проголосували фракції
"Слуга народу" - 222 за, 0 проти,
ОПЗЖ - 0 за, 2 проти,
"Європейська солідарність" - 0 за, 1 проти,
"Батьківщина" - 0 за, 1 проти,
"Голос" - 0 за, 0 проти.
"За майбутнє" - 13 за, 0 проти,
Група "Довіра" - 17 за, 0 проти.
Хто такий Корнієнко
Народився 12 травня 1984 року в Києві. Здобув освіту в Національному технічному університеті України "КПІ", навчався у Вісбаденській академії психотерапії(Німеччині). Бізнес-тренер, консультант із розвитку, громадський діяч.
Голова політичної партії "Слуга Народу". Перший заступник голови депутатської фракції "Слуга народу".
Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.