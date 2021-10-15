Не виконують укази президента. РНБО просить Кабмін оцінити керівництво Мінекології

Під час засідання 15 жовтня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) звернулася до Кабінету міністрів. Уряд попросили перевірити якість роботи керівництва одного з міністерств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова .

Мова йде про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Питання його роботи можуть розглядати вже на найближчому засіданні уряду.

"Міністерство недостатньо виконує укази президента. РНБО звернулася до прем'єр-міністра з проханням розглянути питання якості роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряді", - сказав Данілов.