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Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 15:20
Буймістер виключили з фракції "Слуга народу" Фото: нардеп Людмила Буймістер (facebook.com/milabst)
Автор: Анастасія Рокитна

Народного депутата України Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга народу". Стала відома причина.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На запитання про те, чи виключили Буймістер з фракції "Слуга народу", Кравчук відповіла: "Так".

Разом з тим, заступник глави фракції "Слуга народу" назвала причину її виключення.

"Людмила вже давно не голосує так як фракція, фактично веде себе як опозиційний депутат. Головна причина - голосування проти закону про олігархів", - повідомила Кравчук.

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