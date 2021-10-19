Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На запитання про те, чи виключили Буймістер з фракції "Слуга народу", Кравчук відповіла: "Так".

Разом з тим, заступник глави фракції "Слуга народу" назвала причину її виключення.

"Людмила вже давно не голосує так як фракція, фактично веде себе як опозиційний депутат. Головна причина - голосування проти закону про олігархів", - повідомила Кравчук.