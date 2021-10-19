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КСУ вирішив розглядати справу про звільнення Тупицького та Касмініна

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 16:41
КСУ вирішив розглядати справу про звільнення Тупицького та Касмініна Фото: Конституційний суд буде розглядати справу про звільнення глави КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд України вирішив розглядати справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посади судді КСУ. До суду з відповідною скаргою звернулася група з 49 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Верховної ради в КСУ Ольгу Совгирю.

"Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України (щодо Тупицького та Касмініна - ред.)", - заявила нардеп Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Справа буде розглядатися на засіданні Великої палати Конституційного суду.

Нагадаємо, нардепи оскаржили в Конституційному суді укази президента Володимира Зеленського про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ, а також укази про звільнення Тупицького та Касмініна з суду.

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