ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Рада отримала заяву про відставку від глави Мінекології

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 19:06
Рада отримала заяву про відставку від глави Мінекології Фото: Роман Абрамовський, міністр екології (facebook.com/abramovskyy.roman)
Автор: Дмитро Левицький

До Апарату Верховної ради надійшла заява про відставку міністра. Мова про очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря фракції "Слуга народу" Юлію Палійчук.

"До Апарату ВР надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів відповідно до ст. 115 Конституції та ч. 1 ст. 18 закону про Кабінет міністрів України", - заявила Палійчук.

Напередодні глава фракції СН Давид Арахамія повідомив, що міністр Абрамовський написав заяву про відставку.

Нагадаємо, в "Слузі народу" говорили, що Рада вже у четвер може відправити Абрамовського у відставку, якщо його заява надійде до парламенту сьогодні.

Додамо, минулої п'ятниці в РНБО заявили, що керівництво Мінекології не в достатньому обсязі виконує доручення президента, тому Кабмін має оцінити його ефективність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минэкологии
NEWS
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні