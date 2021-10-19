Рада отримала заяву про відставку від глави Мінекології
До Апарату Верховної ради надійшла заява про відставку міністра. Мова про очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря фракції "Слуга народу" Юлію Палійчук.
"До Апарату ВР надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів відповідно до ст. 115 Конституції та ч. 1 ст. 18 закону про Кабінет міністрів України", - заявила Палійчук.
Напередодні глава фракції СН Давид Арахамія повідомив, що міністр Абрамовський написав заяву про відставку.
Нагадаємо, в "Слузі народу" говорили, що Рада вже у четвер може відправити Абрамовського у відставку, якщо його заява надійде до парламенту сьогодні.
Додамо, минулої п'ятниці в РНБО заявили, що керівництво Мінекології не в достатньому обсязі виконує доручення президента, тому Кабмін має оцінити його ефективність.