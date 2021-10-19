Рада отримала заяву про відставку від глави Мінекології

До Апарату Верховної ради надійшла заява про відставку міністра. Мова про очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря фракції "Слуга народу" Юлію Палійчук .

"До Апарату ВР надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів відповідно до ст. 115 Конституції та ч. 1 ст. 18 закону про Кабінет міністрів України", - заявила Палійчук.

Нагадаємо, в "Слузі народу" говорили, що Рада вже у четвер може відправити Абрамовського у відставку, якщо його заява надійде до парламенту сьогодні.

Додамо, минулої п'ятниці в РНБО заявили, що керівництво Мінекології не в достатньому обсязі виконує доручення президента, тому Кабмін має оцінити його ефективність.