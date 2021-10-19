Поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області та джерело в правоохоронних органах.

Згідно з даними правоохоронців, Андрій Павлов помер внаслідок токсичної дії спиртів через випадкове отруєння алкоголем.

Додамо, що за словами знайомого Павлова, загиблий 18 жовтня телефонував йому зі скаргами на власне самопочуття та з проханням привезти йому води.

"Знайомий заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу - чоловік вже був мертвий", - пише пресслужба.