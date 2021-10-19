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Поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

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Кривий Ріг, Вівторок 19 жовтня 2021 20:15
Поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу Фото: Поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Судово-медична експертиза встановила причину смерті рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія. Вчора тіло чоловіка виявили у його власній квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області та джерело в правоохоронних органах.

Згідно з даними правоохоронців, Андрій Павлов помер внаслідок токсичної дії спиртів через випадкове отруєння алкоголем.

Додамо, що за словами знайомого Павлова, загиблий 18 жовтня телефонував йому зі скаргами на власне самопочуття та з проханням привезти йому води.

"Знайомий заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу - чоловік вже був мертвий", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Кривому Розі у власній квартирі виявили тіло рідного брата нещодавно загиблого мера міста.

Під час того як поліція встановлювала обставини, правоохоронці поспілкувалися з товаришем загиблого, який й повідомив про його смерть.

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