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"Росія почала цю війну": США назвали РФ винуватцем конфлікту на Донбасі

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 14:08
"Росія почала цю війну": США назвали РФ винуватцем конфлікту на Донбасі Фото: глава Пентагону США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія. Він закликав РФ негайно зупинити війну на сході, а також засудив окупацію Кримського півострову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном.

"Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - сказав Ллойд Остін.

Він зазначив, що США засуджують окупацію Криму, а також закликав РФ зупинити війну на сході України та дестабілізацію на Чорному морі та вздовж українських кордонів.

Нагадаємо, міністр оборони США також прокоментував заяву Росії про вступ України в НАТО. За його словами, Україна сама приймає рішення.

Зазначимо, своєю чергою міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що військова допомога США збільшує можливості Збройних сил на Донбасі.

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