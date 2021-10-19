"Росія почала цю війну": США назвали РФ винуватцем конфлікту на Донбасі

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія. Він закликав РФ негайно зупинити війну на сході, а також засудив окупацію Кримського півострову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном.

"Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - сказав Ллойд Остін.

Він зазначив, що США засуджують окупацію Криму, а також закликав РФ зупинити війну на сході України та дестабілізацію на Чорному морі та вздовж українських кордонів.