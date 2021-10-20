Назначение нового вице-спикера, визит главы Пентагона и два рекорда за время пандемии: новости за 19 октября

Верховная рада назначила нового вице-спикера парламента, президент Владимир Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, в Украине зафиксированы рекорды по суточной смертности и количеству сделанных прививок. Подробнее о том, что произошло во вторник, 19 октября - в материале РБК-Украина.

Рада назначила нового вице-спикера парламента

Рада назначила нового вице-спикера парламента. Им стал Александр Корниенко, его назначение поддержали 256 нардепов.

Корниенко является главой политической партии "Слуга народа" и первым заместителем главы депутатской фракции "Слуга народа".

Зеленский встретился с главой Пентагона: говорили о Донбассе, НАТО и помощи для безопасности

Во вторник, 19 октября, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Стороны затронули вопросы касаемо углубления взаимодействия между страны в сфере безопасности и обороны, помощи для безопасности и ситуации на востоке страны.

В ходе брифинга Остин заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Он призвал РФ немедленно остановить войну на востоке, а также осудил оккупацию Крымского полуострова.

Рада получила заявление об отставке от главы Минэкологии

В Аппарат Верховной рады поступило заявление об отставке министра. Речь о главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

В прошлую пятницу в СНБО заявили, что руководство Минэкологии не в достаточном объеме выполняет поручения президента, поэтому Кабмин должен оценить его эффективность.

В Украине зафиксированы два абсолютных рекорда за время пандемии COVID

По состоянию на 19 октября зафиксированы два абсолютных рекорда за время пандемии COVID в Украине. В частности, по суточной смертности и количеству сделанных прививок.

Суточное число летальных случаев составило 538 человек, в то же время Украина занимает второе место в Европе по количеству смертей на 100 000 населения (за последние 14 дней). В то же время зафиксировано наибольшее количество прививок за сутки - 193 069.

КСУ решил рассматривать дело об увольнении Тупицкого и Касминина

Конституционный суд Украины решил рассматривать дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина с должности судьи КСУ. В суд с соответствующей жалобой обратилась группа из 49 народных депутатов.

"Конституционный суд открыл производство по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины касательно соответствия Конституции Украины указов президента Украины (в отношении Тупицкого и Касминина - ред.)", - сообщила представитель Верховной рады в КСУ, нардеп Ольга Совгиря.

Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Народного депутата Украины Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала причину ее исключения. "Людмила уже давно не голосует так как фракция, фактически ведет себя как оппозиционный депутат. Главная причина - голосование против закона об олигархах", - сообщила Кравчук.

Полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея. Накануне тело мужчины обнаружили в его собственной квартире.

Согласно данным правоохранителей, Андрей Павлов умер в результате токсического действия спиртов из-за случайного отравления алкоголем.

В Житомире снесли легендарную чулочную фабрику

В Житомире снесли фабрику "Легка хода", которая выпускала носки и колготки. По слухам, на месте предприятия хотят возвести огромный супермаркет.

Фабрика была построена еще в далеком 1935 году. А продали ее в 2021 за огромные долги, вскоре здание снесли. В сети появидись фотографии того, что осталось от фабрики.

"Реал" разгромил "Шахтер" в ЛЧ, отомстив за два поражения в прошлом году

Донецкий "Шахтер" разгромно уступил мадридскому "Реалу" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. "Сливочные" забили пять "сухих" мяча в ворота "горняков".

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Штормовой ветер и до 20 градусов тепла: после короткого потепления придет мокрый снег

Погода в Украине в ближайшие несколько дней порадует неожиданным потеплением. Однако высокие градусы придут вместе со штормовым ветром, а в нескольких областях ночная температура будет падать ниже нуля. Синоптики рассказали, как долго продержится тепло и когда в страну ворвется очередное похолодание.