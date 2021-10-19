"Реал" розгромив "Шахтар" в ЛЧ, помстившись за дві поразки в минулому році

Перші хвилини були досить пасивними - "гірники" довго володіли м'ячем, а "вершкові" намагалися підлаштуватися під опонентів. Але вже на 3-й хвилині фактично в першій же атаці "Реал" створив небезпеку біля воріт Трубіна, але після удару Бензема м'яч пройшов біля штанги. А потім двічі довелося вступати в гру вже кіперу донеччан після ударів від Крооса і Вінісіуса.

"Шахтар" відповів небезпечним випадом на 15-й хвилині - Соломон отримав м'яч за спиною у Васкеса, але вчасно вийшов Куртуа, який ліквідував можливий вихід один в один з боку ізраїльтянина.

Ближче до середини тайму "Реал" повністю окупував половину поля українців, а "гірникам" зрідка вдавалися хоч якісь комбінації в атаці, що викликало досить бурхливі емоції у коуча донеччан Де Дзербі. А на 37-й хвилині стався гол у ворота "Шахтаря". Вінісіус вирізав на Бензема, Кривцов передачу перехопив, але вийшла зрізка прямо за комір трохи вийшов з воріт Трубіна - 0:1.

На старті другої половини "вершкові" рахунок подвоїли. І знову допомогли "гірники". Цього разу Додо жахливо вкинув аут на Кривцова на власній половині, Бензема м'яч перехопив і відпасував на Модріча, який відразу розрізав оборону, переправивши круглий на Вінісіуса. Мадридський бразилець першим дотиком м'яч обробив, а другим переправив у сітку - 0:2.

А ще через п'ять хвилин рахунок був вже 0:3. Вінісіус отримав м'яч поблизу штрафного майданчика, обійшов Додо, Майкона і Кривцова, і потужно пробив у ближній кут з декількох метрів з-під ноги Марлона.

Але і на цьому мадридський клуб не зупинився. На 65-й хвилині знову провалився правий фланг оборони "гірників", Вінісіус відпасував на Родріго, який відразу пробив під поперечину воріт Трубіна - 0:4.

Остаточну крапку в матчі поставив Бензема, результативно завершивши розіграш після кутового - 0:5.

У паралельному матчі групи D "Інтер" завдав першої поразки "Шерифу" у нинішній ЛЧ - 3: 1. У підсумку "гірники" посідають останнє місце в групі з 1 очком. "Шериф" все ще перший з 6 балами. Стільки ж у "Реала". "Інетер" третій з 4 балами.

"ШАХТАР" - "РЕАЛ" 0:5

Кривцов (а/г), 37, Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1

"Шахтар": Трубін-Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 75) - Майкон, Алан Патрік (Степаненко, 79) - Тете (Марлос, 46), Педріньо, Соломон (Маркос Антоніо, 46) - Фернандо (Мудрик, 74)

"Реал": Куртуа-Васкес, Мілітао, Алаба, Менді (Марсело, 69) - Модріч (Камавінга, 78), Каземіро, Кроос (Вальверде, 78) - Родріго (Асенсіо, 78), Бензема, Вінісіус