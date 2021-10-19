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Зеленський зустрівся з головою Пентагону: говорили про Донбас, НАТО й безпекову допомогу

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Вівторок 19 жовтня 2021 19:00
Зеленський зустрівся з головою Пентагону: говорили про Донбас, НАТО й безпекову допомогу Фото: президент України Володимир Зеленський й голова Пентагону Ллойд Остін (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Сторони порушили питання поглиблення взаємодії між країни у сфері безпеки та оборони, безпекової допомоги та ситуації на сході країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента України.

В рамках сьогоднішньої зустрічі Володимир Зеленський та голова Пентагону приділили увагу подальшому поглибленню взаємодії України та США у сфері безпеки й оборони згідно з домовленостями, що були досягнуті під час візиту президента до Штатів.

Під час розмови президент відзначив оперативність втілення надання додаткової безпекової допомоги від США у розмірі 60 млн доларів. Також сторони порушили питання ситуації на Донбасі й в регіоні Чорного та Азовського морів.

"Глава держави відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності", - пише пресслужба.

Зокрема, Зеленський й Ллойд обговорили заходи, які вживає Україна, відповідно до стандартів НАТО для якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.

"Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ллойд Остін торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи", - додає пресслужба.

В кінці голова Пентагону наголосив на підтримці з боку США щодо незалежності й територіальної цілісності України.

Фото: президент України Володимир Зеленський й голова Пентагону Ллойд Остін (president.gov.ua)

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