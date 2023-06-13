Наступление ВСУ на юге и поставки артиллерийских снарядов от Дании: новости за 12 июня

Вчера, 12 июня 2023 года, Вооруженные силы Украины продолжили наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях, освободили по меньшей мере два села. А Дания передаст Украине боеприпасы на 36 млн долларов.

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные за неделю уволили семь населенных пунктов, - Маляр

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов.

По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах уволены:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное.

Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.

Дания передаст Украине боеприпасы на 36 млн долларов

Дания отправляет Украине боеприпасы на четверть 250 млн. датских крон (36 млн. долларов). Копенгаген передает снаряды по запросу украинской власти.

"Это существенный вклад, в котором Украина остро нуждается", - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов.

"Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Он уже ведется. Украине удалось сдержать россиян, и теперь пора ответить добром на добро. Для этого необходимо, чтобы у них были необходимые возможности - в частности, боеприпасы", - уточнил министр.

Зеленский провел Ставку: обсудили успехи ВСУ и планы прорыва обороны россиян

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 12 июня, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стали успехи ВСУ на фронте.

По его словам, во время Ставки докладывали командующие оперативных направлений, наиболее важные и горячие: "Хортица" и "Таврия".

Глава государства напомнил, что сейчас ведутся бои, но есть движение украинских защитников. И потери врага сейчас такие, как требовалось нашей стране. По словам Зеленского, хотя погода неблагоприятная, дожди усложняют задачу, наши воины показывают результат.

"Генералы Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский - ред.) и Тарнавский (командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский - ред.) доложили сегодня об имеющихся успехах о том, в каких точках нуждаемся в усилении и какими действиями можем сломать больше российских позиций", – заявил Зеленский.

Глава МАГАТЭ едет в Украину: обсудит помощь после подрыва Каховской ГЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси следует с рабочим визитом в Украину. В частности, он хочет обсудить помощь после подрыва Каховской ГЭС россиянами.

"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи по ликвидации последствий катастрофического затопления дамбы в Новой Каховке", - написал Гросси.

Он также отметил, что во время визита оценит ситуацию на Запорожской АЭС и проведет ротацию сотрудников МАГАТЭ на станции.

Украинские пилоты могут начать обучение на F-16 этим летом, - Минобороны Нидерландов

Украинские пилоты могут начать подготовку по управлению истребителями F-16 американского производства уже этим летом. Это станет первым шагом в обеспечении Украины мощным и долгосрочным потенциалом в войне с Россией.

"Это лето - наша амбиция. И мы посмотрим, насколько это реалистично для начала программы обучения", - сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы программа подготовки была полностью введена в действие в течение шести месяцев. Дания, где есть летные тренажеры, возможно место проведения программы.

По ее словам, в программе обучения при поддержке США примут участие Бельгия и Люксембург, Франция и Великобритания предложили свою помощь.

В Украине перенесли празднование Дня победы над нацизмом. Зеленский подписал закон

В Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая – в день капитуляции нацистской Германии.

Так, сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому будут чтить память павших во Второй мировой войне 8 мая.

Украина может получить еще пять систем Patriot до конца 2024 года

Компания Raytheon Technologies планирует изготовить еще пять батарей системы ПВО Patriot для Украины до конца 2024 года.

Генеральный директор компании Грег Хейс отметил, что компания хочет увеличить производство до 12 систем Patriot в год.

По его словам, компания была поражена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей.

Отмечается, что Украина доработала программное обеспечение ПВО Patriot, чтобы комплекс мог отслеживать и уничтожать летящие вдвое быстрее гиперзвуковые ракеты.

Аммиак распространится через пол часа. ГУР рассказала, кто пострадает в случае подрыва химзавода в Крыму

Российские военные пройдут химический завод "Крымский титан" возле Армянска. В случае взрыва аммиачное облако распространится через полчаса и накроет близлежащие районы.

Отмечается, что из-за подрыва Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

Согласно данным ГУР, возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана".

В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО авиаучения

В Германии 12 июня стартуют самые масштабные учения стран-членов НАТО по воздушному развертыванию над Европой Air Defender 23.

В учениях, которые пройдут 12-23 июня, принимают участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, включая F-35 производства Lockheed Martin Corp. США и Нидерландов, а также самолеты-разведчики AWACS, дозаправщики в воздухе и даже транспортные авианосители из Японии.

Отмечается, что обучение будет проводиться на четырех площадках в Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.

До +30 и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на неделю.

Погода в Украине существенно не изменится на этой неделе с 13 по 16 июня. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, а также жару до +30 градусов.

Сегодня в Украине кроме восточных и северо-восточных областей местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. При этом в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются умеренные дожди.

Температура воздуха ночью будет +9 +16 градусов, а днем в западных и северных областях будет +15 +20. На остальной территории температура воздуха составит +21+26 градусов.