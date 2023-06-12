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Украина может получить еще пять систем Patriot до конца 2024 года

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Понедельник 12 июня 2023 12:35
Украина может получить еще пять систем Patriot до конца 2024 года Фото: Украина может получить еще пять систем Patriot до конца 2024 года (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы ПВО Patriot для Украины до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Грега Хейса в комментарии The Wall Street Journal.

Он отметил, что компания хочет увеличить производство до 12 систем Patriot в год.

По его словам, компания была поражена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей.

Отмечается, что Украина доработала программное обеспечение ПВО Patriot, чтобы комплекс мог отслеживать и уничтожать летящие вдвое быстрее гиперзвуковые ракеты.

Patriot в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

Добавим, что сейчас Украина и Нидерланды давят на Испанию для передачи батареи ЗРК Patriot.

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