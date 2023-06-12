Украина может получить еще пять систем Patriot до конца 2024 года
Компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы ПВО Patriot для Украины до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Грега Хейса в комментарии The Wall Street Journal.
Он отметил, что компания хочет увеличить производство до 12 систем Patriot в год.
По его словам, компания была поражена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей.
Отмечается, что Украина доработала программное обеспечение ПВО Patriot, чтобы комплекс мог отслеживать и уничтожать летящие вдвое быстрее гиперзвуковые ракеты.
Patriot в Украине
Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.
Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".
Добавим, что сейчас Украина и Нидерланды давят на Испанию для передачи батареи ЗРК Patriot.
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