ГБР передало украинским бойцам 17 арестованных автомобилей родственников Медведчука и Козака

Сотрудники ГБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников бывших депутатов от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГРБ.

Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн долларов.

Так, украинские военные получили 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

Эти средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Добавим, что автомобили были арестованы в апреле 2022 года в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК).

Что известно о Медведчуке и Казаке

Медведчук - это кум российского диктатора Владимира Путина и основатель уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины ему было объявлено о подозрении в государственной измене. До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, но затем сбежал. Впоследствии СБУ задержала его, а в сентябре экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию. Она является фигуранткой нескольких громких дел, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков. Также СБУ объявила Марченко в розыск.

Тарас Козак - соратник Медведчука. Его также подозревают в государственной измене. Еще в начале полномасштабного вторжения РФ предатель покинул Украину. Где он сейчас неизвестно.

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