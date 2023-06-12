В Украине перенесли празднование Дня победы над нацизмом. Зеленский подписал закон
В Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая - в день капитуляции нацистской Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
Так, сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому будут чтить память павших во Второй мировой войне 8 мая.
Почему празднование Дня победы перенесли
8 мая 1945 года капитулировала нацистская Германия. Именно в этот день отмечают победу над нацизмом по всей Европе и цивилизованном демократическом мире.
Отметим, что перенести празднование Дня памяти и победы над нацизмом предложил Зеленский.
Что будут отмечать 9 мая
Президент Украины предложил установить перенести праздноваться Дню Европы, которое раньше отмечали в третью субботу мая, на 9 мая, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС.
Так, в 2023 году Украина впервые отметила этот день вместе со странами ЕС. На празднование в Киев даже приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.