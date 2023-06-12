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Россияне обстреляли Невское в Луганской области, есть раненый, - ОВА

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Невское, Понедельник 12 июня 2023 16:56
Россияне обстреляли Невское в Луганской области, есть раненый, - ОВА Фото: глава Луганской ОВА Артем Лысогор (facebook com odalug)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные обстреляли село Невское в Луганской области. В результате вражеской атаки был ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Они бьют по домам гражданских - россияне не оставляют попыток уничтожить Невское", - говорится в заявлении.

По его словам, во время одного из дневных обстрелов минно-взрывную травму и осколочные ранения получил мужчина.

Россияне обстреляли Невское в Луганской области, есть раненый, - ОВА

"Его эвакуировали наши военные в больницу в Донецкой области. Там пострадавшему оказали необходимую помощь. Оставаться в селе крайне опасно", - добавил Лысогор.

Ситуация на деоккупированной части Луганской области

Глава области сообщил, что только за вчера по Невскому ударили по меньшей мере 15 раз. По Макеевке, Грековке и Новолюбовке - десять. Повреждены инфраструктурные объекты в населенных пунктах и вокруг.

Кроме того, оккупанты открывали огонь по Новоселовскому и Белогоровке. По Невскому ударили из авиации. Безуспешно атаковали в сторону Белогоровки.

Украинским военным удалось освободить ряд населенных пунктов в Луганской области, в основном это села и поселки. Российские войска регулярно обстреливают их, почти вся инфраструктура в них была разбита и уничтожена.

Напомним, что во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Невское в Луганской области и ранили местную жительницу.

Также в пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли село Невское в Луганской области и ранили одного мужчину.

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