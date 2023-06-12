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ВСУ на Донбассе продвигаются на Мариуполь: эксперт рассказал, где будут происходить самые интересные события

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Донецкая область, Понедельник 12 июня 2023 17:31
ВСУ на Донбассе продвигаются на Мариуполь: эксперт рассказал, где будут происходить самые интересные события Фото: Военные ВСУ (GettyImages)
Автор: Юлия Акимова, Данила Крамаренко, Дмитрий Браславский
Эксперт: Александр Коваленко

Украинские военные продвигаются от Великой Новоселки в Донецкой области по обоим берегам реки Мокрые Ялы. В районе села Старомлыновка в ближайшее время будут происходить "самые интересные события", поскольку враг сосредоточил там свои силы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Накануне представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что россияне взорвали дамбу в Пологовском районе Запорожской области.

Это произошло в районе села Новодаровка. Подрыв дамбы привел к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы, вдоль которой продвигаются ВСУ в Донецкой области. По словам Шершеня, это не повлияет на контрнаступательные действия.

ВСУ на Донбассе продвигаются на Мариуполь: эксперт рассказал, где будут происходить самые интересные события

По сравнению с дамбой Каховской ГЭС масштабы не те, поэтому противник пытается локально замедлить Силы обороны Украины. Но вряд ли это получится.

"Мы видим продвижение в направлении от Большой Новоселки. Все это указывает на то, что мы движемся по обоим берегам Мокрых Ялов на юг, а это уже Мариупольское направление. Россияне пытаются остановить с помощью подрыва других дамб, но способны нанести лишь временные неудобства. А с учетом продвижения ВСУ на других направлениях, они, скорее всего, сами окажутся в неудобном положении", - считает эксперт Александр Коваленко.

Он также отмечает, что дальше на юге по течению реки противник сосредоточил силы в районе села Старомлыновка. И именно в этом районе в ближайшее время будут происходить "самые интересные события".

Продвижение украинских военных

Вчера стало известно, что украинские бойцы освободили три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Благодатном, Макаровке и Нескучном.

Сегодня в Минобороны сообщили, что наши защитники продвинулись дальше и освободили Сторожево в Донецкой области. Также недавно военные ВСУ освободили село Новодаровка в Запорожской области.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина - "Уже контрнаступление? ВСУ продвигаются на юге, есть хорошие новости: обзор фронта".

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