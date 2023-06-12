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Возле оккупированного Бердянска утром раздались взрывы

Новина українською →
Запорожье , Понедельник 12 июня 2023 09:28
Возле оккупированного Бердянска утром раздались взрывы Фото: возле оккупированного Бердянска Запорожской области раздались взрывы 12 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области сообщают о взрывах в понедельник, 12 июня. Они прозвучали не в самом городе, а в селах Бердянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"В Бердянске тревога! За пределами города слышали звук взрыва!" – говорится в сообщении.

В частности известно, что взрыв слышали со стороны Приморска. Также звук взрыва был слышен вблизи села Андровка, в Бердянском районе.

Взрывы на оккупированной части Запорожской области

Российские войска захватили часть Запорожской области во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Сейчас под контролем оккупантов находятся несколько крупных городов региона - Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар.

Несмотря на захват указанных городов, там постоянно происходят взрывы. Так, во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область) прозвучала серия взрывов вечером в воскресенье, 11 июня. Эпицентром ЧС стала северная часть города.

Для справки

Андровка - село в Бердянском районе Запорожской области, центр сельской общины. Расположено в 45 км на север от районного центра и в 25 км от ближайшей железнодорожной станции Елизаветовки Приднепровской железной дороги.

Возле оккупированного Бердянска утром раздались взрывы

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