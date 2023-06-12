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Жительницу Снигиревки отправили в тюрьму за работу "главой аппарата" администрации РФ

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Николаевская область, Понедельник 12 июня 2023 16:34
Жительницу Снигиревки отправили в тюрьму за работу "главой аппарата" администрации РФ Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Снигиревки поддержала россиян и начала работать "главой аппарата" оккупационной администрации. После деоккупации города ее задержали, а суд отправил в тюрьму на 5 лет за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Жительница Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество. В должности "главы аппарата" оккупационной администрации она развернула широкую агитационную кампанию по привлечению жителей города в ряды захватнического "органа".

Что именно она делала

Коллаборантка обещала потенциальным "кандидатам" лояльное отношение со стороны оккупантов и "высокую зарплату" в российских рублях. Кроме того, она вводила стандарты "документооборота" в соответствии с требованиями законодательства РФ.

"Таким образом псевдочиновница пыталась способствовать распространению кремлевского режима на территории захваченного в то время района", - добавили в СБУ.

Какое наказание она получила

Суд признал виновной 56-летнюю жительницу города Снигиревка в коллаборационной деятельности. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Жительницу Снигиревки отправили в тюрьму за работу &quot;главой аппарата&quot; администрации РФ

Также женщина лишена права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и в органах, предоставляющих публичные услуги на срок 10 лет.

Ситуация в Снигиревке

В начале российского вторжения армия РФ продвинулась к городу, а через некоторое время смогла его захватить. Почти сразу оккупанты начали создавать незаконные органы власти, а также готовиться к проведению фейкового "референдума".

Уже осенью прошлого года ВСУ деоккупировали город, правоохранители до сих пор выявляют пособников оккупантов в Николаевской области.

Напомним, что житель Снигиревки после оккупации города россиянами поддержал оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество. Его задержала СБУ.

Также двум полицейским в Снигиревке объявлено подозрение за то, что они передали свое табельное оружие российским оккупантам.

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