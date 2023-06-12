Украинские военные из дрона уничтожили российский танк Т-80 под Купянском (видео)

Украинские защитники с помощью беспилотника смогли уничтожить российский танк Т-80 на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

На видео изображена работа ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко.

Наши бойцы из беспилотника атаковали вражеский танк Т-80 и его экипаж на Купянском направлении.

Потери российской армии в Украине

Только за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 540 оккупантов. С начала полномасштабной войны РФ потеряла 216 180 военных погибшими.

Оккупанты также несут значительные потери под Бахмутом. Так, в военный госпиталь в районе Персиановки Ростовской области ежедневно прибывают более 50 россиян с тяжелыми ранениями.

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