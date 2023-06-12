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Ночной взрыв в Мелитополе: уничтожен российский тепловоз

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Понедельник 12 июня 2023 15:32
Ночной взрыв в Мелитополе: уничтожен российский тепловоз Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 12 июня, ночью был уничтожен российский тепловоз. При помощи него россияне поставляли топливо для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо", - написал городской глава.

По его словам, при помощи уничтоженного тепловоза оккупанты транспортировали на фронт топливо. Федоров напомнил, что это уже второй тепловоз за месяц, который "вышел из строя".

Взрывы в оккупированной части Запорожской области

Отметим, что последние несколько месяцев в оккупированной части Запорожской области часто гремят взрывы. К примеру, 2 июня в Бердянске фиксировали взрывы в порту, где находились позиции российских солдат.

При этом 7 июня взрывы слышали жители сразу нескольких оккупированных населенных пунктов Запорожской области.

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