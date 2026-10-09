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Свет будут выключать чаще: в Украине ужесточили графики на 9 октября

13:30 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Свет будут выключать чаще: в Украине ужесточили графики на 9 октября Фото: отключения света (Getty Images)
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В Украине в пятницу, 9 октября, ужесточились графики отключений света. У части потребителей ограничения будут достигать 2,5 очереди вместо анонсированных ранее 2 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики прогнозировали отключение в объеме от 0,5 до 2 очередей, однако объем вынужденно увеличили.

Кроме почасовых графиков для населения, в регионах применяются ограничения мощности для промышленности. Это необходимо, чтобы предотвратить перегрузку оборудования, поврежденного российскими обстрелами.

В части районов Киева и Киевской области продолжаются аварийные отключения - почасовые графики пока не действуют. К ним вернутся только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Почему выросло потребление

В "Укрэнерго" отметили, что сегодня утром уровень потребления электроэнергии оказался на 11,4% выше, чем за аналогичный период в минувший день.

Это объясняется уменьшением объема вынужденных отключений в части регионов, а также облачной и дождливой погодой на западе страны, снизившей производство бытовых солнечных электростанций.

Напомним, 8 октября россияне ударили по важному для Киева энергообъекту. После этого в столице начались серьезные проблемы с электроснабжением.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко предложил части киевлян уехать из города. Он не призывал к полной эвакуации, а лишь рекомендует рассмотреть вариант временного переезда к кому-либо за пределами столицы.

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