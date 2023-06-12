Украинские пилоты могут начать обучения на F-16 этим летом, - Минобороны Нидерландов

Украинские пилоты могут начать подготовку по управлению истребителями F-16 американского производства уже этим летом. Это станет первым шагом к обеспечению Украины мощным и долгосрочным потенциалом в войне с Россией.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это лето - наша амбиция. И мы посмотрим, насколько это реалистично для начала программы обучения", - сказала она.

По ее словам, что цель состоит в том, чтобы программа подготовки была полностью введена в действие в течение шести месяцев. Дания, где есть летные тренажеры, является возможным местом проведения программы.

По ее словам, в программе обучения при поддержке США примут участие Бельгия и Люксембург, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.

"Когда война закончится, Украина должна быть в состоянии защитить себя, чтобы удержать Россию от новых попыток. И я думаю... это то, что видят и украинцы. Это очень сильная система вооружений. Это очень сильный потенциал. Но она не будет доступна в ближайшее время, и президент Владимир Зеленский, конечно, знает об этом", - сказала Оллонгрен.

Источники издания сообщили, что обучение начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, уже имеющих опыт полетов на советских МиГах. Министр не уточнил первоначальный размер программы.

Обучение украинских пилотов

Недавно Британия согласилась начать обучение украинских пилотов, несмотря на то, что у Лондона нет американских истребителей F-16.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что украинские пилоты будут проходить базовую подготовку, чтобы передавать и развивать свои навыки в сфере управления западными самолетами.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев отобрал первые группы украинских пилотов для обучения в Британии.

Между тем, Берлин в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по возможной поставке Украине современных западных истребителей, несмотря на то, что канцлер страны Олаф Шольц отрицал участие Германии в коалиции.

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