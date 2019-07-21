Порушення на виборах у Раду 2019: всі подробиці

Парламентські вибори 2019 проходять в Україні в неділю, 21 липня. Всі подробиці про хід голосування, що відбувається на виборчих дільницях і які порушення фіксуються правоохоронними органами - в матеріалі РБК-Україна.

Порушення на виборах

Голосування в Україні є таємним і добровільним, розголошення волевиявлення виборця незаконно. На виборах заборонена фото та відеофіксація змісту бюлетеня, присутність в кабінці кількох осіб, передача бюлетеня іншим особам, підкуп, заохочення або погрози виборцям. Бюлетені із сторонніми відмітками вважаються недійсними.

Порушення таємниці голосування карається штрафом, адміністративними роботами або обмеженням волі на строк до 2 років. Згідно із законодавством, за підробку або незаконне виготовлення бюлетеня передбачено позбавлення волі на 3-7 років.

Пропозиція виборцю вигоди за відмову від участі у виборах або голосування на користь одного з кандидатів карається обмеженням волі на строк до 3 років.

За порушення таємниці голосування передбачений штраф (фото: УНІАН)

Порушення виборчого законодавства були зафіксовані ще до початку голосування, під час передвиборної кампанії. Найбільша кількість виявлених випадків пов'язана з незаконною агітацією, також правоохоронними органами було виявлено понад 300 випадків підкупу виборців.

Для оперативного реагування на порушення виборчого процесу з 15 липня всі органи МВС України були переведені на посилений режим несення служби.

Як голосувати на виборах у Раду

Позачергові парламентські вибори в 2019 році були призначені на 21 липня. Українці можуть проголосувати на виборчих дільницях з 08:00 до 20:00. Для цього необхідно мати при собі паспорт громадянина України, або інший документ, що підтверджує громадянство (закордонний паспорт, дипломатичний або службовий паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, довідка установи виконання покарань або слідчого ізолятора).

Кожному виборцю на виборах в Раду необхідно заповнити два бюлетеня для голосування: в загальнодержавному окрузі (зі списком партій) та одномандатному окрузі (зі списком кандидатів у окрузі проживання виборця).

Голосування проходить на виборчих дільницях за місцем прописки. Тимчасово змінити місце голосування можна було до 15 липня в органах Державного реєстру.

Варто відзначити, що ті українці, які підуть на вибори не за місцем реєстрації, зможуть заповнити тільки один бюлетень (у загальнодержавному багатомандатному окрузі).

Проголосувати можна лише один раз на дільниці, в якій виборця внесено до списку. Бюлетень видається тільки членами комісії під розпис. Громадянин має право один раз замінити бюлетень, якщо при заповненні припустився помилки. Для цього необхідно звернутися до члена виборчої комісії.