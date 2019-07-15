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ДСНС перейшла на посилений режим перед виборами в Раду

Новини » Вибори 2019    15.07.2019 - 11:47
ДСНС перейшла на посилений режим перед виборами в Раду
Іллюстративне фото (GettyImages)

В останній тиждень перед виборами організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки

З 9 години 15 липня органи управління і сили Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби перед проведенням виборів в Раду. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, в останній тиждень перед виборами організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил і засобів ДСНС, а також взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, що забезпечують безпеку на об’єктах, задіяних до проведення виборів.

"Водночас у будівлях, де розміщено виборчі дільниці, для забезпечення первинного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій організовано чергування пожежних постів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.

Нагадаємо, парламентські вибори відбудуться вже цього тижня. Вибори відбудуться у неділю, 21 липня.

РБК-Україна писало, що майже 220 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед позачерговими виборами. Сьогодні останній день.

 

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