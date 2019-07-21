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Поліція зафіксувала 1614 порушень під час голосування

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 17:47
Поліція зафіксувала 1614 порушень під час голосування
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція відкрила 33 кримінальних проваджень

У день голосування на позачергових виборах у Верховну раду зафіксовано 1614 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Станом на 17:00 поліція зафіксувала 1614 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства в день виборів. Складено 41 адміністративний протокол і відкрито 33 кримінальних проваджень.

Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій області (221), Дніпропетровській (220), Одеської та місті Києві (113), Харківській (93), Запорізькій (91).

В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією, перешкоджанням здійсненню виборчого права, конфліктами, підкупом виборців, ушкодженнями бюлетенів, пошкодженням майна, повідомленнями про замінування.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що поліція за станом на 15:00 відкрила 21 кримінальну справу за порушення в день виборів у Раду.

РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадженняза фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області).

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