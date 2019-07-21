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Поліція отримала 838 повідомлень, пов'язаних з виборами в Раду

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 13:26
Поліція отримала 838 повідомлень, пов'язаних з виборами в Раду
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція вже відкрила десять кримінальних проваджень

Національна поліція станом на 13:00 вже отримала майже 838 заяв і повідомлень щодо виборчого процесу в день позачергових виборів у Верховну раду, 21 липня 2019 року. Про це йшлося під час брифінгу МВС.

За словами голови координаційного штабу МВС Івана Стойка, вже в правоохоронні органи надійшло 838 повідомлень про порушення під час голосування.

"Якщо говорити про порушення, то їх надійшло станом на 13:00, 838, заяв та повідомлень про порушення в оластях", - повідомив на брифінгу Стойко.

Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій (128), Дніпропетровській (108), Запорізькій (64), Київ (59). В основному всі порушення стосуються незаконної агітації (214 випадків), підкуп (20), конфліктні ситуації (18).

В єдиний реєстр досудових розслідувань внесено десять заяв. Відзначається, що грубих порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що за даними Комітету виборців України, найбільш поширеними порушеннями на позачергових виборах народних депутатів є незаконна агітація від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа - За життя" і "Опозиційний блок". Також фіксуються проблеми в роботі деяких виборчих комісій.

 

Поліція отримала майже 400 повідомлень, пов'язаних з виборами Спостерігачі продовжують фіксувати порушення у день виборів
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