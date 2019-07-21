Поліція відкрила справу через ситуацію на скандальному окрузі під Києвом

Ілюстративне фото (facebook.com/Андрій Нєбітов)

Члени ОВК без відома представників однієї з партій безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області) під час голосування на виборах у Верховну раду. Про це повідомив в Facebook т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Таким чином поліція відреагувала на звернення незалежної медіа-профспілки.

"Звернення голови незалежної медіа-профспілки виявили в засобах масової інформації. Зокрема, за його словами, члени окружної виборчої комісії без відома представників однієї з політичних партій безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій", - написав Нєбитов.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 157 Кримінального кодексу України ("Перешкоджання здійсненню виборчого права"). В даний час ведуться слідчі дії, встановлюють всі обставини даного факту.

Раніше партія "Об'єднання "Самопоміч" поскаржилася в Центральну виборчу комісію з приводу підготовки фальсифікацій в одномандатному виборчому окрузі №94, а також подала заяви в поліцію. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її складу, щоб забезпечити справедливий підрахунок голосів.

Відзначимо, що в окрузі №94 зареєстровано 42 кандидата.

Нагадаємо, поліція станом на 13:00 вже отримала майже 838 заяв і повідомлень щодо виборчого процесу в день голосування.