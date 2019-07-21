ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування 14 ділянок

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 16:47
У Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування 14 ділянок
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Поліція перевіряє інформацію про замінування дільниць на вулицях Моисеевская, Пушкінська, Леся Сердюка, Тимурівців, Минераловодская і Чкалова

У день голосування на виборах у Верховну раду поліція перевіряє інформацію про те, що в 14 виборчих дільницях у Київському районі Харкова (169 округ) закладена вибухівка. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що інформація про замінування дільниць на вулицях Моисеевская, Пушкінська, Леся Сердюка, Тимурівців, Минераловодская і Чкалова, а також у провулок Электроинструментальный і Студентський, надійшла по спецлінії 102 в неділю в 14:55.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території, без евакуації громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, В день позачергових виборів у Верховну раду, 21 липня 2019, правоохоронці отримали повідомлення про замінування чотирьох виборчих дільниць в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці отримали повідомлення про мінування всіх 14 виборчих дільниць міста Торецк. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що евакуація на виборчих дільницях не проводилася. РБК-Україна писало, що в Донецькій області після анонімного повідомлення про мінування тимчасово закрили контрольний пункт "Майорське". Пізніше в штабі Об'єднаних сил заявили, що піротехніки не виявили жодних вибухонебезпечних об'єктів на території КПВВ.

"Опора" порівняла явку з попередніми виборами Дані щодо явки на 12:00 затримуються через ситуацію на 94 окрузі
Новини України Порошенко Зеленський Харківвыборы
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся