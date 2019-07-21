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"Опора" оприлюднила дані про порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 19:22
"Опора" оприлюднила дані про порушення на виборах
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Головною проблемою є видача бюлетенів без пред’явлення паспорта

На позачергових парламентських виборах 2019 голосування станом на 16:00 відбувається в цілком демократичний спосіб з дотриманням основних положень законодавства. Про це повідомляє прес-служба ГО "Опора".

Як зазначається в повідомленні, спостерігачі "Опора", які проводять спостереження на репрезентативній кількості виборчих дільниць, сигналізують про відсутність критичних проблем в організації процесу голосування чи серйозних потенційних загроз на цьому етапі виборів.

У громадській організації заявили, що  зберігаються тенденції, які проявилися в перші години голосування, однак кількість зафіксованих правопорушень та зловживань зменшилася. 

"Головною проблемою залишається недотримання членами дільничних виборчих комісій порядку видачі бюлетенів. Випадки видачі бюлетенів без пред’явлення паспорта громадянина України і/або спроби голосування за іншу особу зафіксовані на 4,4% виборчих дільниць у масштабах усієї України. На останніх парламентських виборах в Україні кількість таких процедурних порушень протягом цього ж проміжку часу сягала 6,7%", - йдеться в повідомленні.

Факти розголошення виборцями результатів волевиявлення шляхом демонстрації заповненого бюлетеня були виявлені на 1,5% виборчих дільниць. Цей показник не змінився порівняно з першою половиною дня голосування. Так само малозначущими були епізоди, пов’язані зі спробами виборців сфотографувати заповнений бюлетень (зафіксовано лише на 0,3% дільниць по Україні), додали спостерігачі.

&quot;Опора&quot; оприлюднила дані про порушення на виборах

"Спостерігачі "Опори" не повідомляли про будь-які факти одноразового масового вкидання бюлетенів чи прояви дій, спрямованих на фальсифікацію результатів волевиявлення", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 16:00 явка на виборах у Верховну раду становить 36,57%.

Нагадаємо, за даними "Опори", явка на виборах у Верховну Раду станом на 16:00 становить 36,9%.

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