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Поліція зафіксувала 1225 порушень під час голосування

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 15:44
Поліція зафіксувала 1225 порушень під час голосування
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В основному всі порушення зафіксовано в Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях

Поліція за станом на 15:00 зареєструвала 1225 заяв та повідомлень, що стосуються виборчого процесу під час виборів у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

В основному всі порушення зафіксовано в Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Нагадаємо, член ЦВК Олег Конопольський заявив, що у Центральній виборчій комісії заявили про відсутність системних порушень на виборах в Раду. За його словами, вибори проходять у штатному режимі. Конопольський заявив, що "системних та суттєвих порушень в даний час не зафіксовано правоохоронними органами, ні спостерігачами".

Додамо, український омбудсмен Людмила Денисова повідомила про порушення виборчих прав громадян під час позачергових виборів у Раду в Лук'янівському СІЗО.

Зазначимо, всього поліція отримала 838 повідомлень, пов'язаних із виборами в Раду. Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій (128), Дніпропетровській (108), Запорізькій (64), Київ (59). В основному всі порушення стосуються незаконної агітації (214 випадків), підкуп (20), конфліктні ситуації (18).

 

 

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