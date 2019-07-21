Спостерігачі продовжують фіксувати порушення у день виборів

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень без пред’явлення паспорта

Спостерігачі продовжують фіксувати порушення у день парламентських виборів. Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook та громадська мережа "Опора".

Зокрема, за даними "Опори", у Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень без пред’явлення паспорта. Жінка проголосувала і пішла додому. Натомість, згідно із законом, виборець має пред'явити документ, який підтверджує особу та громадянство України.

Також у селі Балаховичі (Рівненська область) виборець для голосування пред’явив лише водійські права. Після зауваження голова виборчої комісії повідомила, що більше такого не повториться.

Мережа "Опора" повідомляє, що у місті Коростишів Житомирської області на дільниці № №180448 (ОВО №66) до однієї кабінки зайшли одразу два виборці та проголосували.

Також Комітет виборців України у Facebook повідомляє про елементи прихованої агітації на виборчих дільниць, яка проводиться спостерігачами політичних партій.

Так, у Хмельницькій області у селі Шатава (ДВК №680348) члени виборчої комісії мають на одязі прикріплені значки із зображенням соняшника, що є елементом символіки партії "Опозиційна платформа За життя".

У той же час спостерігачі від "Слуги Народу" часто одягнуті в брендовані зелені футболки, що відповідає партійним кольорам цієї політичної сили. Також специфікою роботи спостерігачів "Слуги Народу" є наявність у них відеокамер.

РБК-Україна писало, що у зв'язку із проведенням виборів в Раду Національна гвардія України взяла під посилену охорону ядерні об’єкти, суди і посольства.

Нагадаємо, Комітет виборців України повідомив, що в день голосування найбільш поширені порушення - наявність незаконної агітації та незаконні дії окремих виборчих комісій.