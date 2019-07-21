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У Facebook триває політична агітація, - "Чесно"

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 18:20
У Facebook триває політична агітація, - "Чесно"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Політики ігнорують пряму заборону закону на агітацію в "день тиші", заявили в "Чесно"

У день дострокових виборів у Верховну раду у соціальній мережі Facebook триває активна рекламна кампанія за і проти кандидатів у народні депутати. Про це повідомляє рух "Чесно".

Повідомляється, що "частина реклами транслюється з офіційних сторінок партій і мажоритарників, однак левова частка реклами, що транслюється з неофіційних фан-сторінок, які транслюють антирекламу".

Таким чином, політики ігнорують пряму заборону закону на агітацію в "день тиші" і в день виборів, заявили в "Чесно". Зокрема, офіційна сторінка політичної партії "Слуга народу" мобілізує своїх прихильників взяти участь у голосуванні, протиставляючи це тому, що старі політики розраховують на те, що молодь залишиться вдома.

Станом на 12:00 21 липня на сторінці "Слуги народу" транслювалося 34 активні рекламні повідомлення. Аналітики також наводять приклади агітації за інші партії, зокрема, мова йде про політичні партії "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя", "Голос", "Європейська солідарність". Проте, пише "Чесно", найбільше нехтують "днем тиші"і забороною на агітацію в день виборів саме мажоритарники.

Нагадаємо, в день голосування на позачергових виборах у Верховну раду зафіксовано 1614 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

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