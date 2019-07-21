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КВУ розповів про проблеми в роботі окремих комісій

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 09:41
КВУ розповів про проблеми в роботі окремих комісій
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

КВУ також розповів про порушення на виборах

Комітет виборців України повідомив, що в день голосування на виборах в Раду найбільша кількість матеріалів незаконної агітації поширюється від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа за Життя" та "Опозиційний блок" та є проблеми у роботі деяких комісій. Про це повідомляє прес-служба КВУ у Facebook.

У прес-службі зазначають, що найбільш поширені порушення - наявність незаконної агітації в день голосування та незаконні дії окремих виборчих комісій.

"Спостерігачі КВУ повідомили про наявність в день голосування матеріалів незаконної агітації. За оцінкою спостерігачів КВУ найбільше матеріалів незаконної агітації поширюється від імені політичних партій ("Слуга Народу", "Опозиційна платформа за Життя", "Опозиційний блок"). Також наявні матеріали ще від імені 5 політичних сил (Аграрна партія України, ВО "Свобода", "Голос", "ЄС", ВО "Батьківщина") і низки кандидатів у одномандатних округах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у КВУ повідомили про порушення до дня голосуванні. Деякі з матеріалів незаконної агітації було поширено безпосередньо перед днем голосування. Так, у Миколаєві розклеєні агітаційні листівки, виконані в стилістиці політичної партії "Слуга народу", на яких зображено виборчий бюлетень із двома прізвищами кандидатів, одне із яких закреслено. У Вінниці в день голосування розміщено агітаційні матеріали від імені Аграрної партії України, ВО "Батьківщина", партії "Опозиційна платформа За життя", кандидата Олександра Околіта.

Спостерігачі КВУ відзначають проблеми в роботі окремих комісій. Так, у Миколаєві дільниця №480904 розпочала засідання комісії близько 7 ранку, хоча відповідно до закону засідання мало розпочатися не раніше 07:15. Після втручання представників КВУ засідання було відмінено, відкрити сейф комісія не встигла.

Такод в ОВО №127 на дільниці №480730 о 08:00 в скриньках для голосування не було контрольних талонів, однак виборцям розпочали видавати бюлетені. У Вінницькій області зафіксовано поодинокі випадки порушення процедури проведення підготовчого засідання, наприклад на дільниці ОВО №11 №051525 не було оголошено кількість отриманих ДВК бюлетенів. У Хмельницькій області в ОВО №193 (дільниця №680535) не розвішано плакати із кандидатами (вони розкладені на столі), а також на дошці оголошень відсутні копії протоколів.

"Окремі дільниці не було відкрито вчасно. Так, на Вінниччині станом на 08:20 в ОВО №11 одна дільниця (№051533) не розпочала голосування, члени комісії перераховують наявні бюлетені. На Кіровоградщині в ОВО №99, дільниця № 350911 відкрилася із запізненням на 15 хв", - розповіли у комітеті.

Нагадаємо, в одномандатному виборчому окрузі №67 на дільницю №180302 в с. Городище (Житомирська область) бюлетені для голосування привезли зранку в день виборів в Раду з сусіднього села. Це порушує українське законодавство.

На виборах до Ради досі не відкрилися кілька дільниць Вибори в Раду: як проходить голосування
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