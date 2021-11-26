Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ

Розвідка не виключає повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже цієї зими, українські дипломати працюють для посилення обороноздатності армії, а країни-партнери готові надати Україні підтримку. Зокрема, в ЄС і НАТО готують кроки на випередження.

РБК-Україна зібрало все, що говорять в Україні та світі про можливу ескалацію.

Україна

Воєнний стан

В Офісі президента називають фейками розмови про можливе введення воєнного стану в Україні на тлі повідомлень про стягування російських військ до кордону.

Так, радник глави офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна заявив, що Україна не перший рік обороняється без воєнного стану і "не вважає за потрібне застосовувати його зараз - навіть на тлі наявної інформації про загрозливу військову активність на території Росії поблизу наших кордонів".

МЗС

Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба вважає, що Росія своїми діями намагається взяти реванш за поразку 30-річної давності (розпад Радянського Союзу, - ред.). Він також зазначив, що новий напад буде дорого коштувати Росії.

Крім того, за його словами, українські дипломати ведуть переговори про посилення обороноздатності української армії. Зокрема, він зазначив намір обговорювати з новим урядом Німеччини надання Україні зброї. Тоді як уряд Ангели Меркель відмовився від такого кроку.

"Зброя, як і гроші, любить тишу, тому подальші деталі розголошувати не стану, хочу лише запевнити, що скрізь у світі ми, дипломати, шукаємо і знаходимо все те, що робить нашу армію сильнішою, а значить стримує Росію від наступу", - сказав Кулеба на брифінгу в четвер.

Міноборони

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков вже встиг провести особисті зустрічі з колегами з Британії та США. За його словами, партнери України запевнили його в підтримці. Крім того, Резніков повідомив, що у НАТО та ЄС обговорюють кроки на випередження у разі агресії Росії проти України.

Крім того, Резніков сподівається, що "прийняття рішення на вторгнення в Кремлі не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є".

РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз не відомо, чи буде повномасштабна війна, але Україна до неї готова.

"Чи війна буде? На сьогоднішній день це питання відкрите, але ми повинні до цього бути готові", - сказав Данілов.

Розвідка

У недавньому інтерв'ю керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов не виключив, що повномасштабне вторгнення в Україну з боку Росії може статися в січні-лютому 2022 року. За даними розвідки, біля українських кордонів близько 90 тисяч російських військових, а також велика кількість техніки, літаків і кораблів.

Наступ, за даними розвідки, може початися на півночі, сході та півдні країни, що, у разі захоплення, поділить територію України практично по Дніпру.

СВІТ

США

США неодноразово висловлювали стурбованість через ситуацію на українському кордоні. Також в Держдепі заявляли, що уважно стежать за ситуацією і готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням військ Росії біля кордонів України.

Крім того, за інформацією CNN, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість надання Україні додаткової допомоги. Зокрема, йдеться про протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони ("Стінгер"), вертольоти Мі-17. Крім того, С ША можуть відправити в Україну військових радників.

Британія

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що військове вторгнення в Україну було б серйозною помилкою з боку Росії. "Трагічною помилкою" вважає можливе вторгнення РФ в Україну і прем'єр Борис Джонсон.

Крім того, за даними ЗМІ, Британія може перекинути в Україну до 600 британських військових. ЗМІ повідомляли, що на даний момент створюється зведена група спецназу, розвідувального полку, медиків, інженерів і зв'язківців.

Канада

Канада також розглядає можливість допомоги Україні. Зокрема, ЗМІ повідомляють, що країна може направити в Україну кілька сотень канадських військових або ж перекинути з Румунії винищувачі CF-18. Ще один варіант - направити в Чорне море бойовий корабель ВМС Канади.

Що говорить Росія

У Кремлі в черговий раз звинуватили Україну в невиконанні мінських угод. У Росії запевняють, що нападати на Україну не збираються.

"Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує ніяких агресивних планів", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У той же час, голова правління Ради у закордонних справах Росії Федір Лук'янов попередив про "новий конфлікт", якщо НАТО розшириться далі на схід.

"Росії доведеться змінити систему і провести нові "червоні лінії", - заявив він.