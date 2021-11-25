Загроза вторгнення Росії в Україну. США готуються до непередбачених обставин

США готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням військ Росії біля кордонів України. Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, наскільки це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами.

Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг .

За його словами, США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників з цієї тематики.

"Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до ряду непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося", - заявив Прайс.

Журналіст попросив уточнити, чи включають ці "непередбачені обставини" сценарій 2014 року - коли Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас.

"Послухайте, для мене нерозумно вдаватися в подробиці. Але для нас розумно займатися широким спектром дій з планування на випадок непередбачених обставин", - відповів Прайс.