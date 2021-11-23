Чи планує Кремль вторгнення в Україну: відповідь представника Путіна

У Кремлі заявили, що Росія ніби-то не виношує ніяких агресивних планів щодо України. РФ стурбована "провокаційними діями" з боку Збройних сил України на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

За його словами, американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а в РФ стверджують, що Україна ніби-то планує "агресивні дії проти Донбасу".

"Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує ніяких агресивних планів. Абсолютно неправильно заявляти про зворотне, абсолютно неправильно будь-які переміщення ЗС РФ по території нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так", - сказав Пєсков.

За його словами, Росія глибоко стурбована ніби-то підготовкою Києва до можливого силового вирішення проблеми.

"Ми глибоко стурбовані саме провокаційними діями з боку ЗС України на лінії зіткнення і підготовкою до можливого силового вирішення проблеми Донбасу", - сказав він.