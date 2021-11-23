ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Чи планує Кремль вторгнення в Україну: відповідь представника Путіна

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 листопада 2021 12:13
Чи планує Кремль вторгнення в Україну: відповідь представника Путіна Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі заявили, що Росія ніби-то не виношує ніяких агресивних планів щодо України. РФ стурбована "провокаційними діями" з боку Збройних сил України на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а в РФ стверджують, що Україна ніби-то планує "агресивні дії проти Донбасу".

"Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує ніяких агресивних планів. Абсолютно неправильно заявляти про зворотне, абсолютно неправильно будь-які переміщення ЗС РФ по території нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так", - сказав Пєсков.

За його словами, Росія глибоко стурбована ніби-то підготовкою Києва до можливого силового вирішення проблеми.

"Ми глибоко стурбовані саме провокаційними діями з боку ЗС України на лінії зіткнення і підготовкою до можливого силового вирішення проблеми Донбасу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України.

А українська розвідка прогнозує, що Росія може зважитися на повномасштабне вторгнення у вже в січні-лютому наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Україна
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"