Кремль піднімає ставки. РФ прагне взяти реванш за поразку 30-річної давнини, - Кулеба
У МЗС України вважать, що Росія прагне взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль піднімає ставки у всьому регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.
За його словами, зараз йдеться про російську агресію не лише проти України.
"Кремль піднімає ставки у всьому регіоні та прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склалася в Європі після завершення "холодної війни". Можна сказати, взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому", - заявив Кулеба.
Він вважає, що Росії не вдасться це зробити, завдяки двом факторам:
- витримці та силі України,
- силі скоординованої реакції світу.
Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну надто дорого коштуватиме Росії.