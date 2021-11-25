Кремль піднімає ставки. РФ прагне взяти реванш за поразку 30-річної давнини, - Кулеба

У МЗС України вважать, що Росія прагне взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль піднімає ставки у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова міністра на брифінгу .

За його словами, зараз йдеться про російську агресію не лише проти України.

"Кремль піднімає ставки у всьому регіоні та прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склалася в Європі після завершення "холодної війни". Можна сказати, взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому", - заявив Кулеба.

Він вважає, що Росії не вдасться це зробити, завдяки двом факторам: