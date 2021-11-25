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Кремль піднімає ставки. РФ прагне взяти реванш за поразку 30-річної давнини, - Кулеба

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 11:19
Кремль піднімає ставки. РФ прагне взяти реванш за поразку 30-річної давнини, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У МЗС України вважать, що Росія прагне взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль піднімає ставки у всьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

За його словами, зараз йдеться про російську агресію не лише проти України.

"Кремль піднімає ставки у всьому регіоні та прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склалася в Європі після завершення "холодної війни". Можна сказати, взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому", - заявив Кулеба.

Він вважає, що Росії не вдасться це зробити, завдяки двом факторам:

  • витримці та силі України,
  • силі скоординованої реакції світу.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну надто дорого коштуватиме Росії.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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