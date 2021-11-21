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Росія готує напад на Україну з танками та артилерією: у розвідці назвали терміни

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Неділя 21 листопада 2021 11:20
Росія готує напад на Україну з танками та артилерією: у розвідці назвали терміни Фото: керівник Головного управління розвідки Міноброни України Кирил Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого. Однак атаці РФ передують серії психологічних операцій, які зараз проводяться, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні та спровокувати протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноброни України Кирила Буданова в інтерв'ю виданню Military Times

Напад з танками та артилерією

За словами очільника розвідки, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні атаки на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.

"Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 000 українців", - зазначив Буданов.

Він наголосив, що масштабні російські військові навчання "Захід-21", проведені раніше цього року, довели, наприклад, що РФ може одночасно перекинути до 3500 десантників та військовослужбовців спеціальних операцій.

Як підкреслив очільник ГУР, наразі Росія нарощує чисельність військ та систем озброєння в окупованому Криму, розміщуючи, зокрема, системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інші види зброї в інших місцях поблизу кордону.

Він зазначив, що навіть суворі погодні умови у січні-лютому ніяк не відрадять РФ від нападу.

"Для нас і росіян це не проблема", - сказав Буданов.

Дестабілізація ситуації та протести

Як пояснив керівник розвідки, будь-яка російська атака буде здійснена після серії психологічних операцій, які зараз проводяться, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди налаштовані проти уряду", - заявив Буданов.

За його словами, ці зусилля включають протести проти COVID-вакцинації, які, за словами Буданова, були організовані Росією, що намагається розпалити заворушення, пов'язані з економікою та енергопостачанням.

Крім того, Буданов сказав, що РФ намагається підняти антиурядові настрої в Україні за допомогою ситуації з "вагнерівцями".

"Вони (росіяни - ред) хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що "влада зрадила народ", - резюмував Буданов.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у вторгнення Росії, про яке попереджають західні країни. На його думку, це неможливо через те, що Україна може дати відсіч.

Додамо, глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. У Вашингтоні уважно стежать за пересуванням російських військ біля кордонів.

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