Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, каков будет его следущий шаг в переговорах с Украиной и Россией после консультаций на прошлой неделе. На что лидер США ответил:
"Мы разговаривали с президентом Путиным, мы общались с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было по состоянию на несколько часов назад", - заявил президент США.
Также он добавил, что Россия хотела бы всю Украину, но все же согласна с мирной сделкой, и в том числе команда президента Украины поддерживает документ. Но согласен ли сам Зеленский - он не знает.
"Его команде она нравится. Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела б получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считают, согласна с этим (с мирным планом - ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", - сказал Трамп.
Также глава Белого дома вновь заявил о том, что считал, что разрешение войны в Украине будет немного легче, но это оказалось не так: "Это очень тяжелая война, очень жесткая".
Мирный план США
Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине, который содержал 28 пунктов.
Первоначальная версия документа откровенно была выгодная Россия. В связи с этим делегации Украины и США около двух недель проводили консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.
Параллельно проходила работа и с Россией. 2 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным уже доработанный план.
Через несколько дней после обсуждений российский диктатор сообщил, что отклонил некоторые предложения, а также проинформировал, что документ состоит из 27 пунктов и США разделили его на 4 "пакета".
Изданию NYT удалось узнать, что один из "пакетов" касается ограничения украинской армии и дальности ракет, а другие три - территориальных уступок, экономического сотрудничества США и РФ после войны, и более широкие вопросы безопасности Европы.
Добавим, что в субботу, 6 декабря, у Зеленского состоялся телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. По словам источников Axios, стороны обсуждали территории и гарантии безопасности. По второму вопросу фактически достигнуто согласие.
Также в вечернем обращении 7 декабря Зеленский заявил, ждет секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова в Европе. В частности, их доклад о переговорах и о том, что сказали американцам во время встречи в Кремле.