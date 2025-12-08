Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США.

В ходе общения с прессой Трампа спросили, каков будет его следущий шаг в переговорах с Украиной и Россией после консультаций на прошлой неделе. На что лидер США ответил:

"Мы разговаривали с президентом Путиным, мы общались с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было по состоянию на несколько часов назад", - заявил президент США.

Также он добавил, что Россия хотела бы всю Украину, но все же согласна с мирной сделкой, и в том числе команда президента Украины поддерживает документ. Но согласен ли сам Зеленский - он не знает.

"Его команде она нравится. Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела б получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считают, согласна с этим (с мирным планом - ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", - сказал Трамп.

Также глава Белого дома вновь заявил о том, что считал, что разрешение войны в Украине будет немного легче, но это оказалось не так: "Это очень тяжелая война, очень жесткая".