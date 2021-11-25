У Зеленського розповіли, чи буде воєнний стан через загрозу вторгнення РФ
На тлі загрози вторгнення Російської Федерації не вводитиметься воєнний стан в Україні. Всі чутки про це, які поширюються в ЗМІ, є фейками.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, всі новини, поширювані в різних трактуваннях про нібито планований в Україні воєнний стан, - це не більше ніж фейк. Він підкреслив, що цей фейк поширюють російські "засоби масової дезінформації", а також українські "спеціальні олігархічні канали".
"Його підхопили і деякі українські діячі, які намагаються привернути до себе увагу і не здатні придумати нічого кращого, ніж розносити фейки. Україна обороняється вже не перший рік без такого специфічного політико-юридичного стану, як воєнний стан. І не вважає за потрібне застосовувати його зараз - навіть на тлі інформації про загрозливу військову активність на території Росії поблизу наших кордонів", - зазначив Подоляк.
Він додав, що Україна закликає російську сторону перенаправити кошти, які витрачаються на підтримку загроз сусіднім державам та Європі, на соціальну підтримку своїх громадян.
Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко заявив, що парламент готовий зібратися за кілька годин, якщо знадобиться голосування за введення надзвичайного або воєнного стану в Україні.
Також стало відомо, що США готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.
Зазначимо, інформація про можливі плани Росії провести наступальну операцію з'явилася після заяви західних розвідок про те, що Москва розглядає таку можливість. Офіційний Кремль спростовує її.