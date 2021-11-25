У Зеленського розповіли, чи буде воєнний стан через загрозу вторгнення РФ

На тлі загрози вторгнення Російської Федерації не вводитиметься воєнний стан в Україні. Всі чутки про це, які поширюються в ЗМІ, є фейками.

За його словами, всі новини, поширювані в різних трактуваннях про нібито планований в Україні воєнний стан, - це не більше ніж фейк. Він підкреслив, що цей фейк поширюють російські "засоби масової дезінформації", а також українські "спеціальні олігархічні канали".

"Його підхопили і деякі українські діячі, які намагаються привернути до себе увагу і не здатні придумати нічого кращого, ніж розносити фейки. Україна обороняється вже не перший рік без такого специфічного політико-юридичного стану, як воєнний стан. І не вважає за потрібне застосовувати його зараз - навіть на тлі інформації про загрозливу військову активність на території Росії поблизу наших кордонів", - зазначив Подоляк.

Він додав, що Україна закликає російську сторону перенаправити кошти, які витрачаються на підтримку загроз сусіднім державам та Європі, на соціальну підтримку своїх громадян.