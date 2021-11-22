ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Сьогоднішня активність Росії спрямована на дестабілізацію України, НАТО і ЄС, - Резніков

Новость на русском →
Київ, Понеділок 22 листопада 2021 23:17
Сьогоднішня активність Росії спрямована на дестабілізацію України, НАТО і ЄС, - Резніков Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогоднішня активність Росії біля українського кордону спрямована на дестабілізацію ситуації всередині України, НАТО і ЄС. У Кремлі готові до вторгнення і така можливість у них є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі "Свобода Слова" на ICTV.

"В оцінках і в фактажі ми абсолютно збігаємося (з Британією і США, – ред.). Ми більш спокійно сприймаємо загрозу (вторгнення Росії - ред.)", - сказав Резніков.

За його словами, факти збільшення кількості російської військової техніки біля кордону України не є новиною і завдяки ЗМІ цивілізований західний світ нарешті зумів побачити те, що відбувається. Міністр додав, що це посилює українські позиції в протистоянні з РФ.

"Тільки разом з партнерами ми зможемо не допустити прямої агресії з боку РФ. Тобто готовність у них є, але я залишаю позитивну надію, що прийняття рішення на вторгнення в Кремлі не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", - зазначив він.

Резніков додав, що сьогоднішня активність з боку РФ спрямована в першу чергу на дестабілізацію всередині України, НАТО і країн ЄС.

Нагадаємо, раніше США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну.

Відзначити, Кремль досить різко відреагував на інформацію від Bloomberg про можливе вторгнення в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія може прагнути до просування на територію України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Російська Федерація Олексій Резніков
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ