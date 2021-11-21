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Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії

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Україна, Неділя 21 листопада 2021 13:20
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії Фото: розвідники показали можливі сценарії нападу Росії (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Українська розвідка прогнозує, що Росія може наважитися на повномасштабне вторгнення в Україну вже у січні-лютому наступного року. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов показав можливі сценарії російського наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави розвідки для видання Military Times.

Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії

Фото: розміщення військ РФ навколо України (militarytimes.com)

Скільки військ РФ навколо України

За даними розвідки, станом на 20 листопада 2021 року поблизу українських кордонів та на окупованих Росією територіях було розміщено:

  • 90 тисяч російських військових;
  • 1200 танків;
  • 2900 одиниць бронетехніки;
  • 28 медичних підрозділів;
  • 1600 одиниць артилерії;
  • 330 літаків;
  • 240 вертольотів;
  • 75 кораблів;
  • 6 субмарин.

Де розміщені російські підрозділи

Наразі два армійські корпуси перебувають на окупованій території Донецької та Луганської областей, в прикордонній Ростовській області стоїть російська армія, а ще один військовий підрозділ перебуває у Волгограді. Загалом це 15 батальйонних тактичних груп.

Вздовж кордонів Сумської та Харківської областей розміщена ще одна російська армія, а також танкова та механізована дивізії, що разом становлять 8 батальйонних тактичних груп.

Ще чотири батальйонні тактичні групи противника перебувають біля північних кордонів України. Росія розмістила свої механізовані дивізії та батальйон у Брянській, Смоленській областях, а також на території Білорусі. Крім того, у прикордонних областях Білорусі розміщені три повітряно-десантні батальйони.

На території окупованого Криму, за даними розвідки, сьогодні перебувають дві армії, армійський корпус та Чорноморський флот. Разом вони становлять 13 батальйонних тактичних груп.

Звідки може початися вторгнення

Як прогнозує українська розвідка, наступ противника може початися на півночі, сході та півдні України: Війська з Брянська та Білорусі підуть наступом на Чернігівську область та північ Сумської області. Також на територію Сумської області увійдуть батальйони з Воронежу.

Не виключається і напад повітряно-десантних батальйонів з Білорусі на Рівненську та Житомирську області.

Наступ на Харківську область можливий відразу з двох напрямків - з території РФ та окупованих районів Донбасу. Крім того, розміщені на Донбасі війська разом з силами противника з Криму спробують захопити приморську частину Запорізької області, щоб утворити сухопутний коридор між Кримом та ОРДЛО.

Розвідка також прогнозує напад російського морського десанту на Одесу та Херсон. На цей напрямок Росія може кинути відразу 12 батальйонних тактичних груп.

Загалом, згідно з опублікованим сценарієм розвідки, Росія може спробувати захопити прикордонні північні, східні та південні області України, поділивши територію нашої держави практично по Дніпру.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас американське видання NYT з посиланням на американську розвідку писало, що у США та Європи залишилося мало часу, щоб стримати Росію від нової агресії щодо України.

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Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
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