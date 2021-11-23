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США можуть надіслати Україні додаткове озброєння через загрозу РФ, - CNN

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США, Вівторок 23 листопада 2021 00:59
США можуть надіслати Україні додаткове озброєння через загрозу РФ, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки в Україну додаткового озброєння через загрозу Росії. Крім того, США можуть відправити в Україну військових радників та домовляються з партнерами про нові санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела повідомили виданню, що до пакету допомоги Україні можуть увійти нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Системи протиповітряної оборони, такі як ракети "Стінгер", також можуть надати Україні.

Міністерство оборони наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке раніше планували відправити в Афганістан. До нього належать, наприклад, гелікоптери Мі-17. Це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз вирішує, що з ними робити після виходу США з Афганістану.

Проте, деякі чиновники США стурбовані тим, що відправлення озброєння в Україну може бути розцінене Росією як серйозна ескалація конфлікту.

Підполковник у відставці Седрік Лейтон повідомив CNN, що протитанкові ракети Javelin "дуже ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують проти України просто зараз".

Також він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, загрожує "подальшим загостренням напруженості" у відносинах з Москвою.

Також відомо, що США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Крім того, законодавці намагаються внести зміни до формулювання санкцій, щоб включити її до Закону про повноваження на національну оборону.

Нагадаємо, що ЄС та НАТО налаштовані діяти рішуче у разі російської агресії в Україні. Про це повідомив Резніков, посилаючись на партнерів у Британії та США.

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