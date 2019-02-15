Мюнхенська конференція з безпеки: головне

Конференція з безпеки буде триватиме три дні

Мюнхенская конференция по безопасности стартует сегодня, 15 февраля, и продлится до 17 февраля. Подробности о ходе мероприятия - в материале РБК-Украина.

Мюнхенская конференция по безопасности стартует через несколько часов

Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер на своей странице в Twitter отметил, что мероприятие начнется уже через несколько часов.

Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Петр Порошенко 15-16 февраля примет участие в работе Мюнхенской конференции. В частности, Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе".

Ранее глава государства также анонсировал, что на Мюнхенской конференции по безопасности он обнародует факты вмешательства России в выборы 2019.

"Часть информации о вмешательстве России я обнародую во время Мюнхенского форума по безопасности", - заявил Порошенко.

Темы Мюнхенской конференции по безопасности 2019

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности в 2019 году планируется обсуждение вопросов о единстве Евросоюза, трансатлантическом сотрудничестве, а также возможных последствий новой эры конкуренции великих держав.

Отметим, согласно докладу экспертов Мюнхенской конференции по безопасности наступает новая эра конкуренции сверхдержав - России, США и Китая. По мнению экспертов, на данный момент мир переживает развал всего либерального международного порядка, что является максимальной угрозой международной безопасности со времен распада СССР.

"Наступила новая эра массового соперничества между Соединенными Штатами, Китаем и Россией в сочетании с определенным вакуумом лидерства в так называемом либеральном мировом порядке", - заявил председатель конференции Вольфганг Ишингер в преддверии мероприятия.

Как ожидается, на конференцию приедут эксперты со всего мира, чтобы обсудить будущее контроля над вооружениями и сотрудничества в области оборонной политики.Также планируется обсуждение взаимодействия между торговлей и политикой безопасности, последствий изменения климата, технологических инноваций.

Участники коференции по безопасности в Мюнхене-2019

Как ожидается, участие в Мюнхенской конференции по безопасности примут более 35 глав государств и правительств, 50 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

В частности, участие в мероприятии примут канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, министр иностранных дел Германии Хейко Маас, министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Франции Флоранс Парли, министр обороны Канады Харджит Саджан, министр обороны Турции Хулуси Акар.

Кроме того, ожидается большая делегация представителей США. В частности, в конференции примут участие вице-президент США Майк Пенс и министр обороны США Патрик Шэнахэн, делегацию Конгресса США возглавляют сенаторы Линдси Грэм, Шелдон Уайтхаус, Роджер Ф. Уикер, Джеймс Инхоф и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Также свое участие подтвердили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенбер, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и временный глава Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказались участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.