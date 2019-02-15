У Мюнхені відкривається щорічна безпекова конференція

Ілюстративне фото (securityconference.de)

Україну на конференції представить президент Петро Порошенко

Сьогодні, 15 лютого 2019 року, в Німеччині відкривається щорічна Мюнхенська безпекова конференція. Очікується, що Україну на ній представить президент Петро Порошенко.

Відзначимо, в 55-й Мюнхенській безпековій конференції візьмуть участь лідери близько 40 держав, ще 100 країн будуть представлені на рівні міністрів. Робота форуму триватиме до 17 лютого. США представлять віце-президент США Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео. Російську Федерацію представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Метою цьогорічної ювілейної конференції заявлені розвиток міжнародного співробітництва у забезпеченні миру та пошук шляхів невійськового врегулювання конфліктів. У числі центральних питань, які будуть обговорюватися, відносини Європи і США в рамках трансатлантичного співробітництва, а також питання України, Венесуели та Сирії.

Крім того, учасники обговорять проект газопроводу "Північний потік-2", який зараз проходить темою №1 у сфері енергетичної безпеки в Європі і, перш за все, в Німеччині. Минулого тижня через розбіжності з Берліном з даного питання від участі у форумі відмовився президент Франції Еммануель Макрон.

Перша така конференція відбулася ще в 1963 році, її учасниками були лише країни-члени НАТО. З 1992 року до засідань підключилися делегації європейських країн, які не входять до альянсу.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що представить на конференції факти втручання Росії в президентські вибори 2019 року. За його словами, на виборах українська сторона може зіткнутися з реваншизмом і втручанням у виборчий процес.

"Частину інформації про втручання Росії я оприлюдню на Мюнхенському форумі з безпеки", - заявив Порошенко.

Крім того, в МЗС України заявили, що на Мюнхенській конференції буде обговорюватися свобода судноплавства в Чорному морі. Очікується, що представники України проведуть низку зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами.